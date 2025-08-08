Progetto Polis: Poste Italiane rinnova l’ufficio postale di Montecchia di Crosara.

Montecchia di Crosara avrà presto un ufficio postale più moderno e accogliente: Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori nella sede di via Caduti sul Lavoro 8, nell’ambito del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”.

L’iniziativa punta a rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni sotto i 15mila abitanti, riducendo le distanze digitali e favorendo la coesione tra territori. In provincia di Verona sono già stati rinnovati 38 uffici.

Una volta terminati i lavori, la sede cambierà volto: nuovi arredi, colori più luminosi, una corsia dedicata ai non vedenti e uno sportello ribassato per richiedere con comodità servizi pubblici e prodotti di Poste Italiane.

Durante il cantiere, i cittadini potranno rivolgersi all’ufficio postale di Piazza Guglielmo Marconi 18 a Roncà, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:45 e il sabato fino alle 12:45. Qui è disponibile anche un Postamat attivo 24 ore su 24 per prelievi e operazioni veloci.

L’ufficio di Montecchia di Crosara riaprirà con i consueti orari appena i lavori saranno conclusi.