Al via la campagna di Medici Senza Frontiere: queste le piazze, dove verranno dati i biscotti.

Sabato 18 e domenica 19 ottobre anche Verona sarà tra le protagoniste della seconda edizione di “Biscotti Senza Frontiere”, la campagna nazionale di Medici Senza Frontiere (MSF). Un evento per sostenere il Fondo Emergenze, che consente all’organizzazione di intervenire in modo rapido e indipendente in zone colpite da guerre, calamità naturali o crisi umanitarie.

Dove.

Nella città scaligera i banchetti di MSF saranno presenti in Piazza Cittadella, Piazza dei Caduti, Piazza Madonna di Campagna e Piazza Vittorio Veneto, dove volontari e volontarie distribuiranno la scatola di biscotti solidali in edizione limitata. Con una donazione minima di 15 euro, i cittadini potranno ricevere una confezione nei gusti classico, cioccolato o frutti di bosco, realizzata con il supporto di Grancereale.

La scatola raffigura l’arrivo di aiuti umanitari via aerea e via terra in un campo tendato, simbolo concreto dei luoghi dove confluiranno i fondi raccolti.

Oltre il 65% dei progetti di MSF è attivo in contesti di conflitto o instabilità. Dalla crisi umanitaria senza fine a Gaza, alle cure fornite ai feriti di guerra in Ucraina, fino alle emergenze sanitarie in Sudan e Yemen, le équipe mediche dell’organizzazione operano dove i sistemi sanitari sono crollati o inaccessibili.

Il Fondo Emergenze, sostenuto interamente da donazioni private, garantisce interventi immediati e indipendenti. Con una singola donazione minima di 15 euro, ad esempio, MSF può fornire 30 bustine di cibo terapeutico pronto all’uso a bambini malnutriti. L’iniziativa sarà presente in oltre 150 piazze italiane.