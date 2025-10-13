Dramma sfiorato a Brentino Belluno: perso nel buio, escursionista di Castel d’Azzano salvato.

Si è concluso ieri sera, domenica 12 ottobre a Brentino Belluno, il dramma di un’escursionista di Castel d’Azzano, salvato dopo essersi perso nel buio. L’uomo si è trovato in difficoltà al rientro da una camminata al Santuario della Madonna della Corona.

L’allarme è scattato poco prima delle 20, quando un 47enne di Castel d’Azzano ha contattato il Soccorso alpino di Verona dopo aver perso l’orientamento sul sentiero 71, il tracciato che si stacca dal Sentiero del Pellegrino e scende verso sud in direzione Affi. Rimasto bloccato al buio in un tratto esposto sopra le pareti che si affacciano su Brentino, l’uomo non è stato inizialmente geolocalizzabile con precisione.

Due squadre del Soccorso alpino sono quindi partite da Verona e Rivoli, raggiungendo a piedi la zona dal Santuario. Tra i soccorritori era presente anche un’infermiera della Stazione. L’escursionista, rimasto fermo come indicato via telefono, è stato raggiunto, imbragato e messo in sicurezza.

Una volta riportato sul Sentiero del Pellegrino, l’uomo è stato accompagnato a valle fino a Brentino, dove l’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni.