Verona è tra le città top per i viaggi in treno: la classifica

L’Alta Velocità passa per Verona: 29 collegamenti diretti, è tra le città top per i viaggi in treno.

Verona si conferma uno snodo cruciale nel panorama dell’alta velocità italiana: è tra le città top per i viaggi in treno. Un recente studio condotto da Omio, la piattaforma internazionale di prenotazione di treni, aerei e bus, ha analizzato le città con il maggior numero di collegamenti ferroviari diretti (nazionali e internazionali) e la città scaligera si piazza tra le più connesse d’Italia.

Con 29 collegamenti diretti in treno ad alta velocità, Verona non solo si posiziona bene a livello nazionale, ma supera piazze importanti come Venezia (ferma a 22) e Genova (26), dimostrando la sua centralità per i viaggiatori che cercano soluzioni comode e senza cambi.

Verona Hub strategico: da Sud a Nord-Est.

L’analisi evidenzia come la stazione di Porta Nuova offra un ventaglio di destinazioni che coprono la penisola senza la necessità di cambiare convoglio. Ecco esempi di collegamenti diretti più significativi che partono da Verona.

Salerno (a Sud).

(a Sud). Napoli (a Sud).

(a Sud). Trieste (a Nord-Est).

Questo rende il treno AV una soluzione estremamente pratica non solo per le trasferte di lavoro, ma anche per i viaggi di piacere, coniugando sostenibilità ambientale e comfort.

Mentre Roma e Firenze guidano la classifica come cuori dell’AV (con Milano e Torino che offrono anche collegamenti diretti per Parigi), Verona si consolida come un nodo nevralgico del Nord Italia.

Il treno: non solo veloce, ma smart.

Il treno ad alta velocità si conferma, secondo l’analisi, non solo un’alternativa più ecologica all’aereo, ma anche più comoda: stazioni centrali, frequenza delle corse e regole flessibili per i bagagli sono tra i fattori che rendono il trasporto su rotaia la scelta vincente, specialmente per i lunghi viaggi dove non dover effettuare cambi fa la differenza (come il tragitto Torino-Palermo o Bologna-Lecce).

In treno senza stress: i consigli per le lunghe tratte

Omio fornisce anche tre semplici suggerimenti per rendere i viaggi lunghi più gradevoli.