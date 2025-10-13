Il Consorzio Valpolicella lancia l’evento “Napoli in Rosso Amarone” a Posillipo.

L’Amarone parte alla conquista dell Golfo: il Consorzio di Tutela Vini Valpolicella ha scelto Napoli per la sua nuova tappa del tour promozionale italiano. Un modo per riconoscerla come una delle piazze più dinamiche e in crescita nel panorama turistico e gastronomico.

L’evento, chiamato “Napoli in Rosso Amarone”, è in programma martedì 14 ottobre, dalle 17:00 alle 23:00, presso la prestigiosa cornice di Palazzo Petrucci a Posillipo. L’obiettivo è duplice: avvicinare i grandi appassionati di vino e rafforzare la presenza dei vini Valpolicella nelle carte dei ristoranti e dei locali più in voga della città.

Un mercato strategico.

Dopo aver consolidato gli appuntamenti a Roma e Venezia, il Consorzio allarga i suoi orizzonti al Sud. Christian Marchesini, presidente del Consorzio, ha spiegato la scelta: “Napoli sta vivendo una crescita turistica straordinaria, anche nel segmento premium, un target che ci interessa molto. Con questo ‘numero zero’ vogliamo potenziare il posizionamento dei nostri vini, un trampolino di lancio per crescere in una regione che oggi incide per circa il 3% sul totale delle nostre vendite nazionali.”

Cosa prevede l’evento.

La giornata, realizzata in collaborazione con AIS Campania, offre un programma ricco. Masterclass Esclusiva alle ore 20. Per chi vuole approfondire, è prevista la lezione “Dal Valpolicella all’Amarone: una scalata mozzafiato”, disponibile fino a esaurimento posti e sempre con registrazione obbligatoria.

Walk Around Tasting dalle 17 alle 23. Una degustazione libera e gratuita (previa registrazione) che vedrà protagoniste 10 aziende rappresentative della Valpolicella. Saranno in assaggio non solo l’Amarone, ma anche il Valpolicella, il Ripasso e il Recioto, abbinati al Parmigiano Reggiano, partner della manifestazione.