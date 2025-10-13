Balletto a Villa Rizzardi per l’Ottobre in Rosa

Negrar di Valpolicella in danza per l’Ottobre Rosa: a Villa Rizzardi l’evento è “Rosa”.

Prevenzione e la solidarietà si uniscono in uno spettacolo di danza a Negrar di Valpolicella: mercoledì 15 ottobre alle ore 18 a Villa Rizzardi un evento “Rosa”. Questo è promosso da A.N.D.O.S. odV Comitato di Verona, in collaborazione con il Comune di Negrar, l’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria e Villa Rizzardi, nell’ambito della campagna “Insieme per la prevenzione del tumore al seno – Ottobre in Rosa”.

Il fulcro della serata sarà lo spettacolo di danza “La passeggiata”, portato in scena dalla Compagnia ErsiliaDanza. Un momento di riflessione e arte dedicato a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della diagnosi precoce.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e sanitarie per sottolineare il forte legame tra territorio e ricerca medica. Interverranno.

Fausto Rossignoli , Sindaco del Comune di Negrar di Valpolicella.

, Sindaco del Comune di Negrar di Valpolicella. Dott.ssa Maria Stella Laveneziana , Presidente A.N.D.O.S. Comitato Verona.

, Presidente A.N.D.O.S. Comitato Verona. Dott.ssa Stefania Gori , Direttore Dipartimento Oncologico IRCCS Sacro Cuore Don Calabria.

, Direttore Dipartimento Oncologico IRCCS Sacro Cuore Don Calabria. Agostino Rizzardi di Villa Rizzardi e Giardino di Pojega.

Al termine dello spettacolo, Guerrieri Rizzardi e Food&Sweet offriranno un aperitivo. L’ingresso è libero, ma è obbligatoria la prenotazione entro oggi 13 ottobre.