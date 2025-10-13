Incidente nella notte, auto a Roverchiara si schianta: un ferito grave, ha 23 anni.

Incidente nella notte, alle 01:05 un’auto a Roverchiara si è schiantata contro un guard-rail, ferito un 23enne: è grave.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza infermierizzata e un’auto medica. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato all’ospedale di borgo Trento a Verona, in codice rosso.

Allertati anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dello schianto. La dinamica dell’incidente è al vaglio degli agenti, ma non risultano coinvolti altri mezzi.