Arresto cardiaco in campo, calciatore 25enne rianimato sul posto

Tragedia sfiorata sul campo di calcio a Erbè: arresto cardiaco per un 25enne, rianimato grazie al defibrillatore.

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, domenica 12 ottobre, sul campo di calcio di Erbè, dove un giovane calciatore di 25 anni colpito da un improvviso attacco cardiaco è stato rianimato sul posto grazie all’utilizzo del defibrillatore.

Sul campo si giocava la gara di Seconda Categoria tra l’Union Best e il Real Minerbe. Le funzioni vitali del 25enne, dopo essere stato rianimato sul posto, sono riprese. Il giovane è stato in seguito elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento.

++ notizia in aggiornamento ++