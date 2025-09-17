Montorio torna nella Verona trecentesca con i “Medieval Games”

Vita medievale al Castello di Montorio: tutto pronto per la festa dei Medieval games.

Montorio torna al Medioevo con i “Medieval Games”: sabato 20 e domenica 21 settembre il Castello diventa un villaggio medievale. Tutto pronto per la seconda edizione di questo evento che propone tornei, giochi di abilità, spettacoli e rievocazioni storiche.

Pensato per grandi e piccoli, farà calare il pubblico nel pieno della Verona trecentesca, quando la città era contesa tra i signori scaligeri e la Serenissima. Proprio qui, nel giugno del 1405, fu firmato l’accordo che sancì la sottomissione di Verona a Venezia: un passaggio storico che tornerà a rivivere domenica nella cerimonia conclusiva.

Sfide e spettacoli tra le mura.

Il programma è fitto. Sabato si parte nel pomeriggio con l’apertura dei campi storici e le prime sfide: tiro alla fune, staffette con i sacchi, duelli sulla croce di Sant’Andrea, gare di arco e di lancio dell’ascia. In serata, alle 21, la finale tra i campioni armigeri e a seguire lo spettacolo di fuoco del Duo Ignis, con stand gastronomici aperti dalle 17.

Domenica spazio anche ai più piccoli, con laboratori didattici, fiabe musicali e spettacoli pensati per loro. Durante la giornata non mancheranno artigiani al lavoro, combattimenti e visite guidate tra le mura del castello. Momento clou il corteo storico delle 16 e, poco dopo, la rievocazione della “Dedizione di Verona” alla Serenissima.

Un tuffo nel passato.

Accampamenti, musiche medievali, abiti d’epoca e bandiere daranno vita a un’esperienza immersiva, dove il tifo per le fazioni in gara si mescolerà al gusto di riscoprire le radici del territorio.

Gli organizzatori ricordano che, come nel Medioevo, gli orari saranno “indicativi”: più che all’orologio, ci si affiderà al sole e al suono delle campane. Per partecipare ai giochi o avere informazioni: WhatsApp 349.8150467 o www.castellodimontorio.it.