Holy Festival 2025: la musica “indipendente” fa tappa a Verona

A Verona tre giorni di musica e solidarietà a Forte Sofia: tutto pronto per l’Holy Festival 2025.

Dal 19 al 21 settembre Verona torna a risuonare a Forte Sofia, con Holy Festival, la rassegna che unisce musica indipendente, cultura e impegno sociale. Il cuore dell’evento sarà lo storico presidio austriaco dell’Ottocento rigenerato e restituito alla città grazie al lavoro di Forte Sofia Aps e al sostegno del Comune.

Tre giorni di concerti, dj set, convivialità e incontri trasformeranno il forte in un punto di aggregazione per giovani e comunità. Sul palco saliranno band emergenti e realtà affermate della scena indipendente italiana, con sonorità che spaziano dall’indie-rock all’elettronica, passando per punk e cantautorato.

Musica che diventa impegno.

Holy Festival non è solo intrattenimento: parte del ricavato sarà destinato ai progetti di One Bridge To – ETS e RedLab Darkroom – Over the Borders ODV nel campo profughi di Bajed Kandala, in Kurdistan iracheno. Qui da anni volontari italiani lavorano per garantire cure, istruzione e spazi di socialità a centinaia di rifugiati.

“Divertirsi insieme – spiegano gli organizzatori – significa anche farsi carico di chi vive lontano e in condizioni di vulnerabilità. La musica diventa così un ponte tra comunità diverse”.

Forte Sofia, da presidio militare a spazio di comunità.

La scelta della location non è casuale: Forte Sofia è simbolo di rigenerazione urbana. Un tempo spazio militare, oggi è un luogo di cultura e creatività.