Verona, borsa di studio per ricordare Leonardo Lorini

Il desiderio di Leonardo di “aprirsi al mondo” diventa una borsa di studio per gli studenti veronesi

A Verona nasce una borsa di studio dedicata a Leonardo Lorini, lo studente universitario scomparso prematuramente nel 2024. Leonardo amava viaggiare e sognava di “girare il mondo, incontrare la gente ed essere utile”.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Verona insieme a WEP (World Education Program), permetterà a uno studente o una studentessa del terzo anno delle scuole superiori di trascorrere un semestre o un anno di studio all’estero, in Spagna o in Argentina, Paesi particolarmente legati alla storia di Leonardo. La borsa coprirà il 30% del costo complessivo del percorso, mentre il resto sarà sostenuto in parte da WEP, ente internazionale accreditato dal Ministero dell’Istruzione.

Il bando è già disponibile e verrà presentato ufficialmente l’8 ottobre 2025 alle ore 17, nella sala conferenze del Centro Tommasoli. All’incontro parteciperanno l’assessora La Paglia, Cristian Papa, referente dell’iniziativa, la famiglia Lorini e i rappresentanti di WEP. Nei prossimi giorni, inoltre, sono previsti incontri informativi nelle scuole per illustrare ai ragazzi e ai genitori tutti i dettagli.

Studente di Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani all’Università di Padova, Leonardo ha perso la vita in un incidente stradale a Verona.