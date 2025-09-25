Le Giornate del Patrimonio all’Ossario di Custoza: un’esperienza da “architetti per un giorno”.

Domenica 28 settembre l’Ossario di Custoza sarà protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio 2025 con un’iniziativa originale che unisce storia, architettura e creatività.

La Cooperativa sociale I Piosi, in collaborazione con il Comune di Sommacampagna, ha organizzato una visita guidata interattiva pensata per adulti e bambini. Il tema di quest’anno, “Architetture: l’arte di costruire”, farà da filo conduttore a un percorso che non si limiterà a raccontare il monumento, ma inviterà i partecipanti a viverlo in prima persona.

Durante la visita, infatti, i visitatori vestiranno i panni di progettisti e giurati, immaginando come ridisegnare l’Ossario secondo le richieste del Comitato promotore dell’epoca. Non tutti sanno che per la sua costruzione, nel XIX secolo, furono presentati oltre 80 progetti da 60 architetti diversi: un patrimonio di idee in gran parte mai realizzate, che ora torna a rivivere grazie a questa esperienza.

Alla fine del percorso ci sarà spazio anche per la creatività: carta e matita alla mano, ciascuno potrà disegnare la propria idea di Ossario ideale e votare poi il progetto più suggestivo.

Sono previsti due turni di visita, alle 10.30 e alle 16.30, con prenotazione obbligatoria.