Sant’Ambrogio di Valpolicella, una ragazza è stata investita sulle strisce da un’auto pirata.

Paura nella mattinata di oggi, giovedì 25 settembre, a Sant’Ambrogio di Valpolicella, in via Matteotti, dove una studentessa delle scuole superiori è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto intorno alle 8.

Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista che ha travolto la giovane non si è fermato a prestare soccorso, riuscendo a dileguarsi nel caos seguito all’impatto. Alcuni passanti hanno immediatamente allertato i soccorsi: la ragazza, residente in paese, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Negrar. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118. Le indagini per rintracciare il conducente sono iniziate subito: le forze dell’ordine si sono avvalse delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire al responsabile dell’investimento.