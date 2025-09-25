Arena di Verona: Francesco Gabbani festeggia i 10 anni di “Amen” con un concerto evento.

Il 1° ottobre Francesco Gabbani torna sul palco dell’Arena di Verona con un concerto speciale che celebra i dieci anni dall’uscita di Amen. Si tratta del brano che nel 2016 lo consacrò vincitore a Sanremo tra le Nuove Proposte e diede il via alla sua carriera.

Quattro anni dopo il suo primo live nell’anfiteatro, il cantautore toscano ha scelto nuovamente il tempio della musica italiana per una serata unica, costruita come una festa in cui i suoi successi saranno reinterpretati con nuovi arrangiamenti e una scaletta pensata appositamente per l’occasione.

Sul palco, insieme a lui, saliranno ospiti d’eccezione: Fiorella Mannoia, Jake La Furia, Ornella Vanoni, Paola Iezzi, Simone Cristicchi e Willie Peyote.