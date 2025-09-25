Progetto di valorizzazione dei parchi cittadini di Verona.

Tre pomeriggi di risate, acrobazie e colori per far scoprire ai più piccoli i parchi cittadini di Verona. È l’obiettivo di “Magie in Circo-scrizione”, l’iniziativa gratuita promossa dall’Assessorato al Decentramento del Comune di Verona con le Circoscrizioni 2ª, 6ª e 8ª e la cooperativa Doc Servizi.

Dopo il successo del cinema all’aperto estivo, l’assessore Federico Benini rilancia: «Vogliamo valorizzare i nostri spazi verdi offrendo ai bambini momenti di gioco e divertimento».

Gli appuntamenti, dalle 15.30 alle 18.30, sono tre.

4 ottobre , Parco San Marco (Borgo Venezia) – Circoscrizione 6ª

, Parco San Marco (Borgo Venezia) – Circoscrizione 6ª 11 ottobre, Giardini Sandro Pertini davanti all’Arsenale – Circoscrizione 2ª

Giardini Sandro Pertini davanti all’Arsenale – Circoscrizione 2ª 18 ottobre, Parco di via Gelsi (Montorio) – Circoscrizione 8ª – In caso di pioggia l’ultimo evento si sposterà al Circolo 1° Maggio.

Tra nasi rossi, bolle di sapone e burattini, i bambini incontreranno artisti e performer locali come il Clown Pastello, Clown Melone, Equilibrio Instabile, Chilli Peperoncino Rosso e il burattinaio Stefano Paiusco.

Il progetto, parte della Rete Città Sane – OMS, punta a unire salute, socialità e creatività. “L’Arsenale, il Parco al Tubo e il San Marco sono luoghi simbolici che vogliamo far vivere e crescere”, sottolineano le presidentesse delle Circoscrizioni coinvolte.