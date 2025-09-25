Veronetta e Lessinia nel mirino dei carabinieri: i risultati dei maxi controlli.

Lo scorso 23 settembre è stato realizzato dai carabinieri nel quartiere di Veronetta e in Lessinia un servizio coordinato di controlli del territorio. I militari della Compagnia di Verona hanno soprattutto monitorato le aree a maggiore aggregazione, i parchi, le attività commerciali e la circolazione stradale.

Oltre 50 persone identificate e più di 20 autovetture fermate, a cui si aggiunge il controllo di diversi bar della zona. Tra i vari risultati operativi, nel corso delle operazioni è stato fermato un giovane di 18 anni, di nazionalità algerina, trovato in possesso di 0,20 grammi di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura, come previsto dalla normativa vigente, per uso personale di sostanze stupefacenti.

Controlli anche in Lessinia.

Anche nel cuore della Lessinia, in un fine settimana segnato dal traffico intenso e dalle ultime presenze estive, l’Arma ha effettuato controlli serrati durante il corso dei servizi di pattugliamento della città fermando utenti della strada che si ostinano ad adottare atteggiamenti pericolosi e ancora troppo diffusi: è il caso di un ragazzo italiano che, tra le vie principali di Bosco Chiesanuova e incurante della presenza dei carabinieri, ha effettuato un sorpasso azzardato, eccedendo anche i limiti di velocità.

I carabinieri di Grezzana hanno invece sanzionato un cittadino extracomunitario di 48 anni alla guida della propria moto, poiché sorpreso a viaggiare oltre i limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, fra le vie del centro di Grezzana, che si ricorda essere una delle prima cause di incidenti stradali in città; inoltre hanno fermato, durante un posto di controllo, un 36enne italiano che si trovava alla guida del proprio veicolo con un tasso di ben 1,9 mg/l, procedendo di conseguenza al ritiro della patente.