Eventi, sagre, musica e poesia: cosa fare a Verona nel fine settimana dal 22 al 24 marzo.

Con l’arrivo del primo fine settimana di primavera, Verona si anima con eventi interessanti. Dal 22 al 24 marzo, numerosi eventi coloreranno le strade e le piazze per offrire svago a tutti, tra natura e cultura.

Giornate Fai di Primavera.

Tornano le Giornate Fai di Primavera. Sabato 23 e domenica 24 marzo si svolgerà l’evento che celebra il patrimonio paesaggistico e culturale locale. Per il programma a Verona cliccare qui.

Mercato Antiquariato e Modernariato.

Compie 30 anni il Mercato Antiquariato e Modernariato di Valeggio sul Mincio. Sabato 23 e domenica 24 marzo è uno degli eventi clou del territorio e si svolge ogni quarta domenica del mese in Piazza Carlo Alberto e zone limitrofe. Circa cento espositori propongono oggettistica anche da collezione, mobili e altro.

Giornata regionale per i Colli Veneti.

A Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio Regionale del Veneto, è stato presentato il programma della terza edizione della Giornata dei Colli Veneti. L’evento, che celebra le eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, si aprirà domenica 24 marzo in Piazza Foro Boario a Soave, proprio nella prima domenica di primavera. Qui il programma. Qui il programma di Soave.

Sagra del Brocolo.

Da venerdì 22 a domenica 24, arriva l’88esima edizione della sagra, organizzata dalla parrocchia Santa Maria Maddalena di Novaglie. Il patrocinio è del Comune di Verona. Stand gastronomici proporranno i broccoli di Novaglie. Ad arricchire il paesaggio, ci saranno i giochi antichi, le attrazioni e tanta musica. Per chi lo desidera saranno possibili escursioni e camminate sui sentieri circostanti. Programmato anche un talk sulla cultura e sulla tradizione del broccolo. Qui le info.

Festa dell’Olio.

In piazza Righetti a Quinzano, domenica 24 marzo, un evento dedicato alla valorizzazione e alla scoperta del territorio collinare veneto. Un focus a 360 gradi che tocca tanti aspetti: paesaggistico, naturalistico, storico, culturale, produttivo, sportivo ed enogastronomico. All’evento, organizzato dalla Circoscrizione 2 e dal Comitato Gemellaggio Sportivo Veterani Quinzano, in collaborazione con Aipo.- Auser Quinzano e Donne dell’Olio, verranno premiati i migliori oli oli extravergini prodotti nel territorio di Verona. Saranno suddivisi nelle categorie: uso familiare e vendita al consumatore. L’intento primario è quello di promuovere l’eccellenza, al fine di contrastare la diffusione di oli di scarsa qualità e dubbia provenienza. Info qui.

Valpolicella: sui colli delle Strade del vino.

Dieci cantine del territorio il 24 marzo aprono al pubblico la degustazione dei loro vini e dei piatti locali, visitare la cantina e i vigneti e abbinare alla degustazione. Inoltre è possibile partecipare a gite guidate per scoprire la Valpolicella in e-bike e a piedi.

Agrimerenda in “rosa” e passeggiate tra i peschi in fiore.

In primavera a Pescantina, i peschi in fiore si trasformano in un tappeto rosa da percorrere tra profumi e degustazioni. Questa è l’idea di due giovani imprenditrici agricole, Sofia e Michela Fugolo, di 26 e 22 anni, che organizzano passeggiate didattiche tra gli alberi di pesco, facendo merenda con i prodotti del territorio. Le giornate del 23 e 24 marzo iniziano con la passeggiata nel pescheto in fiore, il racconto della tradizione contadina e dei lavori legati al frutto della pesca. A seguire, degustazione di prodotti tipici del territorio con una agrimerenda a base di succo alla pesca per i più piccoli, e calice di vino Rosato dell’azienda agricola per gli adulti. Il tutto accompagnato dal tradizionale pane e olio. Altre informazioni qui.

Il Bosco in versi.

Il Bosco dei Poeti di Dolcè e l’omonima Aps, si preparano a celebrare una giornata speciale. Domenica 24 marzo, sull’onda della Giornata mondiale della Poesia, della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie e della Giornata Internazionale delle Foreste, il Bosco si trasformerà in un luogo di festa e riflessione, pronto ad accogliere un gruppo selezionato di poeti.

Concerti alle Cantine de l’Arena.

Venerdì 22 marzo Luca Olivieri: From Memphis to Nashville – The history of Rock’n’Roll and Country Music

Domenica 24 marzo: From 1920 to today – History from the jazz saxophone. Tutte le serate sono a ingresso libero.