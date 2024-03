Riso carnaroli, attenti al cadmio: Altroconsumo “salva” tre marche

Riso carnaroli con cadmio oltre i limiti: Altroconsumo fa un’indagine e salva queste tre marche.

Esperti di Altroconsumo testano venti confezioni di riso carnaroli disponibili sul mercato italiano e trovano il cadmio: salve solo tre marche. Il riso a Verona è un ingrediente importante della gastronomia e della cultura culinaria. Il riso è uno degli alimenti più popolari a livello mondiale, ma a causa della lunga permanenza delle sue piante nell’acqua durante la crescita, questo cereale è spesso contaminato da sostanze chimiche nocive per la salute. Si parla di arsenico, piombo e cadmio.

Per garantire la sicurezza alimentare e ridurre al minimo l’esposizione a tali contaminanti, Altroconsumo ha condotto un’indagine. Ha selezionato alcune confezioni di riso carnaroli più diffuse sul mercato italiano. Purtroppo, i risultati non sono tra i migliori.

L’indagine di Altroconsumo.

Nel corso dell’indagine, sono stati esaminati diversi parametri, tra cui l’umidità, la verifica della varietà dichiarata, la presenza di arsenico e cadmio, nonché la presenza di altri inquinanti pericolosi come micotossine e residui di pesticidi. Sono stati inoltre considerati fattori come il peso netto, la presenza di chicchi danneggiati e la sostenibilità ambientale dell’imballaggio. Infine, due chef hanno testato la cottura e assaggiato riso, per aggiungere ancora più informazioni sulla qualità del prodotto.

Risultati preoccupanti.

Purtroppo, i risultati hanno rivelato una preoccupante contaminazione da cadmio in molti dei campioni analizzati, con tre prodotti che superano persino i limiti massimi consentiti dalla legge. Il cadmio è un metallo pesante dannoso che si accumula nel riso durante la sua crescita e può causare gravi danni alla salute, in particolare a livello renale. Di contro, nei campioni testati non sono emerse problematiche significative per la presenza di arsenico. Per quanto riguarda i residui di pesticidi, sono stati riscontrati ma in quantità inferiori ai limiti stabiliti dalla legge.

I migliori carnaroli secondo Altroconsumo.

Altroconsumo vota i tre prodotti fra quelli che sono stati analizzati con l’etichetta “Miglior acquisto”. Ecco la lista.

Le Stagioni D’Italia Carnaroli (80 punti), “Migliore del test” e “Miglior acquisto”, con un prezzo medio al kg di 4,15 euro

Riso del Vo Carnaroli Classico (78 punti), “Miglior acquisto”, con un prezzo medio al kg di 4,49 euro

Riso Almo Carnaroli (76 punti), “Miglior acquisto”, con un prezzo medio al kg di 4,47 euro.