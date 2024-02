Ener2Crowd e la riqualificazione energetica dello shop di NaturaSì a Verona

La sostenibilità rappresenta ormai una priorità in tutti i settori con le aziende coinvolte che sono sempre più interessate alle dinamiche ambientali, comprendendo pienamente il ruolo che gli imprenditori possono svolgere in questo cambiamento di visione nel quale la salvaguardia del Pianeta e il miglioramento delle condizioni di vita risultano essere decisive per il futuro e perciò non più rimandabili.



In tale contesto, però, sovente esistono imprese che hanno il solo scopo di migliorare la propria percezione nei confronti dei consumatori/utenti, portando avanti una comunicazione subdola orientata alla sostenibilità ma che in realtà non trova concretezza nei fatti, in quello che può essere riassunto con il noto termine greenwashing.



Allo stesso modo, fortunatamente, invece operano molte aziende che fin dalla loro fondazione hanno messo al centro della propria mission una filosofia davvero green oriented, riuscendo ad avere un impatto solido nella quotidianità di tutti noi, con scelte che nel tempo hanno fatto e stanno facendo la differenza.



Stiamo parlando di NaturaSì, il noto brand di supermercati che dal 1985 è specializzato nella produzione e vendita di prodotti biologici e biodinamici, che di recente ha messo tra i suoi obiettivi la riqualificazione energetica dei propri store, come quello di Verona, nel quale grazie alla collaborazione con la piattaforma e app degli investimenti sostenibili Ener2Crowd, vuole ridurre ulteriormente il proprio impatto sull’ambiente attraverso un progetto aperto a tutti gli investitori, ma in particolare ai propri dipendenti e residenti del territorio.



Vediamo di cosa si tratta.

Ener2Crowd e il progetto Super Heero per NaturaSì

Ener2Crowd è una piattaforma e app leader nel settore degli investimenti 100% green, che ha avuto la capacità di comprendere prima degli altri le opportunità economiche ed etiche della finanza sostenibile, attraverso l’opportunità di investire in progetti basati sulla diffusione delle energie rinnovabili e sulla transizione energetica, ottenendo in brevissimo tempo una autorevolezza riconosciuta a livello internazionale.



Di recente, E2C ha lanciato un programma europeo dedicata alla riqualificazione dei supermercati e della GDO sul suolo italiano e non solo, denominato Super Heero, attraverso il quale gli investitori possono allocare i propri capitali per finanziare la transizione energetica di shop, store e superstore e della filiera produttiva.



L’ultimo in ordine cronologico, come accennato in precedenza, riguarda la riqualificazione energetica dello shop del famosissimo marchio di prodotti biologici NaturaSì, sito a Verona in Via F. Torbido 11A. La particolarità di tale iniziativa risiede nella grandissima opportunità in termini di rendimenti per coloro che lavorano presso l’azienda ma anche per i clienti e per i residenti del luogo che, investendo, avranno la possibilità di ottenere ritorni più alti, contribuendo allo stesso tempo al miglioramento della propria città e del proprio contesto commerciale, ricoprendo quindi un ruolo attivo nel cambiamento green che sta coinvolgendo tutte le aree urbane della Penisola.



Nello specifico, il progetto NaturaSì portato avanti da Ener2Crowd comporterà l’installazione di un impianto fotovoltaico a tetto da 35,2 kWp, opere di relamping a LED e la dotazione di pompe di calore con sistema di recupero e nuovo impianto di refrigerazione industriale per un target di finanziamento complessivo da raggiungere pari a 85 mila euro per coprire i lavori realizzati dalla società R2M Solution S.r.l..

Come funziona la campagna, i rendimenti attesi e i benefici ambientali

La campagna, già attiva dallo scorso 6 Febbraio, prevede un particolare vantaggio per i residenti della città di Verona e provincia e per i dipendenti del Gruppo NaturaSì che finanziando la riqualificazione potranno ottenere fino al 10% di rendimento, potendo investire un minimo di 100 euro fino a un massimo di 5000 euro e ricevendo i ritorni attraverso l’ammortamento alla francese con rate trimestrali in 24 mesi. Ma le ottime prospettive riguardano anche i clienti in possesso della tessera NaturaSì che potranno contare su un rendimento pari all’8%, mentre per i “semplici” investitori il tasso sarà del 6%.



Dal 13 febbraio fino al 20 febbraio la campagna sarà aperta anche ai cittadini residenti della Regione Veneto, mentre dal 21 febbraio in poi avrà carattere nazionale.



Come già detto, tale iniziativa rappresenta davvero una grandissima opportunità per tutti, soprattutto per i cittadini di Verona e provincia perché in questo modo possono aderire a un progetto nel quale l’investimento va di pari passo con il miglioramento generale della propria città per quanto concerne la sostenibilità e la riduzione delle emissioni, un aspetto che dovrebbe riguardare ognuno di noi ma in particolar modo chi vive il contesto urbano scaligero tutti i giorni.



Infatti, attraverso la realizzazione di questo progetto, si avranno benefici ambientali tangibili, come la produzione di energia fotovoltaica pulita pari a 58 MWH all’anno, 25 tonnellate di CO2 annue evitate, equivalenti alla piantumazione di oltre 2500 alberi.