Eataly Verona verso la chiusura definitiva: serrande giù il 3 agosto, resta aperto il dibattito sul futuro della Stazione frigorifera.

Si avvicina la chiusura definitiva di Eataly Verona, ospitato nell’ex Stazione frigorifera dei Mercati generali, uno spazio storico che da mesi è al centro del dibattito cittadino sul suo futuro utilizzo. E che chiude per sempre dopo meno di tre anni dall’apertura in pompa magna (era l’ottobre 2022). Il negozio, dedicato alle eccellenze dell’enogastronomia italiana, abbasserà definitivamente le serrande domenica 3 agosto 2025. Lasciando senza lavoro 33 dipendenti a tempo indeterminato e 5 interinali. Anche se Eataly, come riferisce il quotidiano l’Arena, ha comunque un contratto di affitto in essere che scade a dicembre 2031.

Nel frattempo, per salutare la clientela, Eataly ha lanciato una promozione con sconti del 50% su numerosi prodotti, tra cui vini, birre, alcolici, salumi, formaggi, prodotti secchi, cosmetici e articoli per la casa. Con la chiusura ormai imminente, resta aperto il confronto su quale sarà il destino dell’ex centro logistico del freddo, un luogo dalla forte valenza simbolica e potenziale strategico per la città.