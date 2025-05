Costi troppo alti, ricavi insufficienti: Eataly Verona chiude i battenti.

Un altro capitolo commerciale si chiude a Verona: dopo poco meno di tre anni di attività, il grande spazio di Eataly, ospitato all’interno dell’ex Stazione Frigorifera dei Magazzini Generali, abbassa le serrande. L’apertura, datata ottobre 2022, aveva suscitato grandi aspettative: riqualificazione urbana, cultura gastronomica, un nuovo polo attrattivo per cittadini e turisti. Ma le promesse non si sono trasformate in risultati economici.

La notizia della chiusura, seppur priva di una data definitiva, è ormai confermata. La proprietà ha avviato le procedure per la tutela dei 33 dipendenti coinvolti, aprendo un tavolo con le organizzazioni sindacali. Un passaggio necessario, ma che segna l’epilogo di un progetto ambizioso che non ha trovato la sostenibilità sperata.

Secondo quanto trapela, a pesare sono state le performance al di sotto delle attese e costi di gestione che si sono rivelati eccessivi rispetto agli incassi.