Da lunedì 21 luglio sono aperte le prenotazioni per le visite nel nuovo ambulatorio BRO, basso rischio ostetrico a Borgo Trento. Il percorso è gratuito, non è necessaria l’impegnativa ma è necessario prenotarsi. Sono due i canali disponibili: compilando il semplice modulo online sul portale aziendale oppure telefonando.

La prenotazione online è al link https://www.aovr.veneto.it/nuovi-servizi-ostetricia/percorso-gravidanza-basso-rischio, con risposta entro 48 ore; al telefono al numero 045 812 3559 da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 15.00, oppure lasciando nome e recapito in segreteria telefonica.

La gravidanza a basso rischio ostetrico è la gravidanza fisiologica (cioè priva di complicazioni o patologie), che prevede l’assistenza continuativa da parte di un’ostetrica e non necessariamente di un medico. L’ostetrica seguirà la gestante dall’inizio fino al periodo dopo il parto. Se la prima visita confermeràla gravidanza a basso rischio, verrà programmata la presa in carico da parte dell’ostetrica per i successivi controlli (esami ematochimici, ecografie, visite periodiche).

Inoltre, l’ostetrica fornirà informazioni su stili di vita, prevenzione, diritti delle lavoratrici, corsi di accompagnamento alla nascita, servizi per la genitorialità e diagnosi prenatale. Infatti, in assenza di complicazioni, l’ostetrica è la figura di riferimento per l’assistenza alla gravidanza, al parto e al puerperio, promuovendo un approccio centrato sulla donna per demedicalizzare il percorso nascita e garanire il benessere di mamma e nascituro.