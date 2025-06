Due nuovi commissari alla Questura di Verona: chi sono

La Questura di Verona si rinforza: ecco chi sono i due nuovi commissari.

La Questura di Verona accoglie due nuovi volti nella squadra dirigenziale della Polizia di Stato: si tratta di Francesca Acanfora e di Giacomo Borriello. Entrambi giovani e altamente qualificati, assegnati in questi giorni alla sede scaligera dopo aver completato il 113° corso per Commissari alla Scuola Superiore di Polizia di Roma.

Acanfora, classe 1996, originaria di Napoli, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti all’Università Suor Orsola Benincasa. Dopo l’abilitazione alla professione forense, ha scelto la carriera nella Polizia di Stato, dove ora ricoprirà il ruolo di funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto della Questura.

Percorso simile per il collega Borriello, classe 1997, originario di Sorrento e laureato con lode in Giurisprudenza alla Federico II di Napoli. Anche lui abilitato all’esercizio della professione forense, è stato assegnato come funzionario addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Entrambi hanno inoltre ottenuto un master di secondo livello in “Organizzazione e politiche di pubblica sicurezza” alla Luiss Guido Carli di Roma.

Ad accoglierli, il Questore di Verona Rosaria Amato, che ha augurato loro buon lavoro e ha espresso fiducia nel contributo che sapranno offrire per la sicurezza del territorio.