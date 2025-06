Domenica 15 giugno doppio bomba day a Verona: da disinnescare gli ordigni di via Sommacampagna e di via del Ponte a Parona.

Come già anticipato, è in arrivo un doppio bomba day per Verona: questa domenica 15 giugno è infatti il giorno del doppio disinnesco delle bombe americane, residuati bellici della seconda Guerra Mondiale, del peso di mille libbre il primo rinvenuto in via del Ponte a Parona e di un secondo di 100 libbre in via Sommacampagna.

Pronto il piano d’intervento per l’assistenza della popolazione interessata dalle operazioni di disinnesco da parte del comune di Verona con la Protezione Civile. Predisposti tramite 118 e Ulss 9 i servizi di trasporto per le persone allettate e con difficoltà di movimento.

Uscita dalla zona rossa entro le 7.30.

I 2690 residenti nel raggio di 755 metri (zona rossa) dal punto di ritrovamento a Parona e i 46 residenti nella zona di via Sommacampagna nel raggio di 258 metri, dovranno uscire dall’area entro le 7.30 del mattino.

Le operazioni dei militari dell’Esercito Italiano, 8° Reggimento Guastatori della Folgore di Legnago, dureranno per circa 4 ore: sarà interclusa tutta la viabilità stradale da e per la Valpolicella, sulla statale del Brennero e anche la linea ferroviaria del Brennero per il primo ordigno e le zone di via Mantovana e via Sommacampagna per il secondo ordigno. Il brillamento avverrà in una cava in altro comune.

Il centro di assistenza.

Il centro di assistenza alla popolazione sarà ubicato nella Circoscrizione 3^, in via Sogare 3; da venerdì 5 giugno è possibile prenotare tramite il sito internet del Comune di Verona. E’ attivo il Numero Verde URP 800 202525, per fornire utili informazioni sulla necessità di essere trasportati con bus navetta messi a disposizione da Atv già dalle ore 6.00. E’ possibile inoltre indicare ogni ulteriore necessità.

Tra gli sfollati ci sono circa 800 ultra65enni, e un centenario. Una quindicina le attività commerciali ricomprese nel raggio da sgomberare. Alle attività di chiusura stradale e di assistenza ai cittadini ci penseranno una cinquantina tra agenti della polizia locale e ad altrettanti volontari della consulta comunale di protezione civile. La centrale operativa della polizia locale sarà anche Centro Operativo Comunale.

Trasporti e viabilità.

Attenzione. Per tutta la durata delle operazioni, circa 4 ore sarà interclusa tutta la viabilità stradale da e per la Valpolicella, sulla statale del Brennero e anche lungo la linea ferroviaria del Brennero. Saranno sospese le fermate di Parona per la linea 93 Verona-Negrar-Domegliara. Per agevolare i cittadini e le cittadine nello spostamento verso il quartiere Stadio, sarà attivo un servizio gratuito di bus navetta.

Percorso navette: partenza da L.ge Attiraglio – viale del Brennero – via dei Reti – via Gino Beltramini – via Antonio Milani – via Valpolicella – Largo Stazione Vecchia – via Sottomonte – via Preare – viale Caduti del Lavoro – viale Cristoforo Colombo – via San Marco – via Vitruvio – via Negrelli – via L. Da Vinci – via Sogare Circosrizione 3^.

Fermate e Partenza.

LUNGADIGE ATTIRAGLIO 6.25 7.00 7.20

PIAZZA DEL PORTO B 6.27 7.02 7.22

VIALE DEL BRENNERO B 6.30 7.05 7.25

VIA DEI RETI 6.31 7.06 7.26

VIA BELTRAMINI 6.33 7.08 7.28

VIA VALPOLICELLA 6.34 7.09 7.29

CASE POPOLARI 6.35 7.10 7.30

PARONA STAZIONE VECCHIA A 6.37 7.12 7.32

VIA CAOVILLA / VIA PESENTI 6.39 7.14 7.34

VIA SOGARE 6.59 7.34 7.54