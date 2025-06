Conto alla rovescia per il blocco Diesel Euro 5: la preoccupazione di Casartigiani Verona.

A pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove restrizioni anti-smog, cioè il blocco diesel Euro 5, cresce la preoccupazione di Casartigiani Verona. Dal 20 ottobre 2025, infatti, scatterà in Veneto il blocco della circolazione per questi veicoli, una misura prevista dal Piano Regionale per la Tutela e il Risanamento dell’Atmosfera, che interesserà i Comuni con oltre 30 mila abitanti, tra cui Verona.

Limitazioni.

Le limitazioni saranno in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 aprile. In caso di allerta arancio o rossa per l’inquinamento, il blocco potrebbe estendersi anche ai mezzi commerciali diesel Euro 5.

Una prospettiva che, secondo Casartigiani Verona, “rischia di colpire duramente chi già si trova in difficoltà”.

“Sono norme che finiscono per penalizzare i piccoli e medi imprenditori e le famiglie meno abbienti – afferma Luca Luppi, presidente dell’associazione –. Si tratta di misure discriminatorie che colpiscono chi ha meno possibilità di aggiornare il proprio veicolo o ricorrere ad alternative ecologiche”.

Mezzo necessario.

Seppur previste alcune deroghe – come la possibilità di circolare in determinate fasce orarie per il carico/scarico merci, l’uso del car-pooling o l’utilizzo di veicoli bifuel – i timori rimangono alti, “soprattutto per chi fa dell’automobile uno strumento di lavoro quotidiano”.

“Portare i figli a scuola, raggiungere il cliente o consegnare merci non può diventare un ostacolo insormontabile – prosegue Luppi –. La qualità dell’aria è una priorità, ma le soluzioni non possono ricadere unicamente su chi ha meno margini di manovra economica“.

Casartigiani Verona chiede un confronto urgente con le istituzioni, auspicando “politiche più eque e condivise a livello nazionale”. Al centro delle richieste, “la necessità di misure di sostegno concrete e di una comunicazione tempestiva, che consenta a cittadini e imprese di adeguarsi senza essere messi in difficoltà”.