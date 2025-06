Ulss 9, nuovo tariffario: occhio ai ticket per visite e esami

Ulss 9 Scaligera, in arrivo il nuovo tariffario: cambia il ticket per le visite specialistiche.

A partire da lunedì 15 giugno, cambiano le tariffe del ticket per le visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate dall’Ulss 9 Scaligera. Entra infatti in vigore il nuovo Nomenclatore Tariffario Regionale, approvato dalla Regione Veneto con una delibera del 29 maggio.

Una novità che interesserà tutti gli utenti, anche coloro che hanno già prenotato prestazioni per i prossimi giorni e settimane. In questi casi, il costo del ticket potrebbe subire variazioni, in aumento o in diminuzione, a seconda del tipo di esame o visita.

Attenzione ai pagamenti anticipati.

Proprio per evitare disguidi o rimborsi, l’Azienda sanitaria invita gli utenti a non effettuare pagamenti anticipati per le prestazioni previste dal 15 giugno in poi, anche se già prenotate. Il consiglio è di salvare il pagamento per il giorno stesso dell’appuntamento, così da versare l’importo corretto secondo il nuovo tariffario.

Informazioni diffuse negli ambulatori e online.

Per garantire una comunicazione chiara e tempestiva, l’Ulss 9 ha attivato una campagna informativa capillare, con avvisi negli ambulatori, sportelli Cup e casse, oltre che sul sito ufficiale e sui canali social dell’azienda sanitaria.

Equità tra prestazioni.

Il nuovo tariffario mira a migliorare la qualità del servizio e l’equità tra prestazioni pubbliche e private.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito dell’Ulss 9 Scaligera o rivolgersi agli sportelli informativi presenti nei presidi sanitari del territorio.