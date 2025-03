Domenica a San Zeno ritorna il tradizionale mercato dell’antiquariato

Il tradizionale mercato dell’antiquariato riprende domenica a San Zeno.

Domenica 23 marzo si recupererà il tradizionale appuntamento mensile con il Mercato dell’Antiquariato di San Zeno, che non si era potuto tenere il 2 marzo a causa della concomitanza con la “Cavalcata storica di Tommaso da Vico”.

La decisione è stata presa in accordo con l’amministrazione comunale dal momento che, oltre all’evento, tutta l’area di piazza San Zeno è stata occupata fino al 3 marzo dalle strutture allestite per le celebrazioni carnevalesche.

Dopo un confronto con gli operatori commerciali e un’attenta valutazione del calendario degli altri mercati mensili, l’associazione Retròbottega, organizzatrice del mercato, ha individuato in domenica 23 marzo come data più adatta per garantire il regolare svolgimento dell’evento, evitando sovrapposizioni con altre manifestazioni cittadine.