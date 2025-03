Tutto pronto per “Valeggio Futura” il concorso a premi per poeti emergenti e talenti letterari.

È aperta la 19esima edizione del concorso di poesia “Valeggio Futura”, iniziativa culturale che promuove i talenti letterari del territorio veronese. Il concorso, organizzato dal Comune di Valeggio sul Mincio, dalla Biblioteca Comunale, dal Comitato di gestione della Biblioteca e dalla Consulta per il Volontariato, in collaborazione con la Pro Loco e il patrocinio della Provincia di Verona, è diventato un appuntamento atteso per tutti gli appassionati di poesia.

Il concorso.

Il concorso si articola in quattro sezioni, ciascuna dedicata a diverse fasce d’età: bambini (scuole elementari), ragazzi (scuole medie), giovani (scuole superiori) e adulti (over 20). I partecipanti possono scegliere tra tre categorie tematiche: a tema libero, a tema “Nuvole” e la poesia dialettale del territorio veronese. Ogni autore potrà presentare al massimo tre poesie, una per ogni categoria, purché inedite e con una lunghezza massima di 40 versi. Le poesie nelle sezioni “bambini” e “ragazzi” potranno anche essere elaborate in coppia o in gruppo, favorendo la collaborazione tra i giovani talenti.

I premi in palio.

Per la categoria a tema libero, nelle sezioni bambini e ragazzi, i primi tre classificati riceveranno un attestato di partecipazione. Per le sezioni giovani e adulti, invece, oltre all’attestato, i vincitori si aggiudicheranno un premio in denaro: 150 euro per il primo classificato, 100 euro per il secondo e 50 euro per il terzo. La stessa tipologia di premi è prevista anche per i vincitori della categoria “poesia dialettale del territorio veronese”.

Per la categoria speciale a tema, invece, ogni sezione avrà un unico vincitore. I primi classificati nelle categorie bambini e ragazzi riceveranno un attestato di partecipazione e una selezione di libri, mentre i vincitori nelle sezioni giovani e adulti si aggiudicheranno un attestato e un contributo di 150 euro.

Come fare.

C’è tempo fino alle 16:30 del 30 maggio 2025 per inviare le proprie poesie, seguendo le modalità indicate nel regolamento che è consultabile sul sito ufficiale del Comune di Valeggio sul Mincio.