L’Antica Bottega del Vino apre un ristorante a Cortina d’Ampezzo

La storica “Antica Bottega del Vino” di Verona, apre i battenti a Cortina d’Ampezzo.

L’Antica Bottega del Vino, uno dei locali storici di Verona, sta per fare il suo grande debutto a Cortina d’Ampezzo, e apre sulle Dolomiti. Questa enoteca, conosciuta per la sua selezione di vini, ha deciso di portare la sua filosofia enogastronomica anche nella famosa località montana, con l’apertura di un nuovo ristorante prevista per la stagione invernale 2025-2026.

Cortina d’Ampezzo sta vivendo un periodo di grande sviluppo, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026, che la trasformeranno nella capitale mondiale dello sport invernale. Proprio in questo contesto, l’Antica Bottega del Vino, di proprietà delle Famiglie Storiche, ha scelto di espandersi in un luogo di prestigio, portando la tradizione e la cultura del vino veneto anche sulle Dolomiti.

Famoso per la sua carta dei vini, che è tra le migliori al mondo e vanta ben 21 mila etichette diverse, l’Antica Bottega del Vino è un vero e proprio punto di riferimento per gli amanti del vino. La sua collezione è così prestigiosa che è stata premiata per il ventunesimo anno consecutivo con il Grand Award di Wine Spectator, una delle massime onorificenze nel settore.