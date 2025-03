A Castelnuovo del Garda si fa amicizia con le “Passeggiate di primavera”

Passeggiate di primavera a Castelnuovo del Garda: la prima parte da Sandrà.

La passeggiata a Sandrà di questo giovedì 20 marzo con ritrovo alle 9 in piazza Sant’Andrea, apre le “Passeggiate di primavera” a Castelnuovo. Organizzate dai Servizi educativi del comune di Castelnuovo del Garda, saranno ogni giovedì con partenza alle 9 nelle varie frazioni.

“Si tratta di camminate di gruppo della durata di circa un’ora, alla scoperta del territorio – spiega la consigliera delegata ai Servizi sociali Chiara Trotti −. Una piacevole occasione per fare del movimento e socializzare“.

Il programma prosegue giovedì 27 marzo a Cavalcaselle, con ritrovo sempre alle 9 di fronte alla farmacia di via XX Settembre. Quindi giovedì 3 aprile camminata a Castelnuovo con partenza dal Parco del Tionello, il 10 aprile ai Ronchi, dal porticciolo del Campanello. Il 17 aprile nella frazione di Camalavicina, con ritrovo al parco, e il 24 aprile a Oliosi con ritrovo ai campi sportivi in via Custoza. In questa occasione, al termine della camminata sarà possibile visitare lo spazio espositivo risorgimentale di Oliosi.

La partecipazione è gratuita. Le passeggiate potrebbero essere annullate in caso di maltempo. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi ai Servizi educativi territoriali, in via Carducci 14, il martedì e il giovedì dalle 9 alle 12 (tel. 346 6813573).