Lupo di un anno investito e ucciso sulla corsia di sorpasso in Transpolesana

Un lupo maschio di circa un anno è stato investito sulla Transpolesana 434 all’altezza di Ca’ degli Oppi.

Un lupo è stato investito in Transpolesana: è successo questa mattina, martedì 18. La polizia provinciale di Verona ha recuperato il corpo di un lupo investito sulla SS 434 Transpolesana all’altezza di Ca’ degli Oppi, sulla corsia di sorpasso in direzione Rovigo.

La segnalazione al Comando di via San Giacomo è arrivata poco dopo le 8 da un automobilista di passaggio. In quindici minuti tre agenti si sono recati sul posto. Hanno regolato il traffico per garantire la sicurezza degli utenti della statale e spostato il corpo dell’animale a bordo strada. La polizia provinciale è stata raggiunta dal veterinario dell’Ulss 9 Scaligera che ha constatato il decesso dell’animale, probabilmente avvenuto sul colpo in seguito all’impatto con un mezzo in transito.

La carcassa dell’esemplare – un maschio con un’età, da una prima stima, di circa un anno – è stata trasportata alla struttura territoriale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Buttapietra per gli accertamenti del caso.