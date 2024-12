Domenica natalizia della sostenibilità a Montorio: programma e divieti

Domenica natalizia della sostenibilità a Montorio: programma, limitazioni e divieti.

Domenica della sostenibilità in versione natalizia il 15 dicembre a Montorio: ecco il programma, le limitazioni e i divieti. L’evento serve per promuovere una mobilità urbana più sostenibile e migliorare la qualità dell’aria in città.

L’iniziativa offre un’occasione per riscoprire il quartiere attraverso esperienze innovative. Gli spazi urbani, liberati dal traffico automobilistico e restituiti agli abitanti, diventano luoghi di socialità e partecipazione, mostrando un nuovo modo di vivere la città.

L’evento, in programma dalla 9 alle 19, coinvolge attivamente associazioni, organizzazioni no-profit, attività commerciali e artigianali di Montorio e non solo, proponendo un ricco cartellone per tutte le età. Questo per fare conoscere e mantenere vive alcune tradizioni tipiche del territorio come l’artigianato locale.

Limitazioni alla circolazione e divieti di sosta.

In particolare lungo via Olmo, piazzale Buccari, Via Olivè e via Lanificio.

Provvedimenti viabilistici del 15 dicembre 2024, validi dalle ore 9 alle ore 18

Divieto di transito a tutti i veicoli in: via Olmo, nel tratto compreso tra via della Prateria e piazzale Buccari.

Piazzale Buccari, su tutta la piazza, le aree di parcheggio e le traverse individuate dal toponimo di piazzale Buccari stessa.

Via Olmo, nel tratto compreso tra piazzale Buccari e via Olivè.

·Via Olivè nel tratto compreso tra via Olmo e via degli Oleandri.

Piazza delle Penne Nere, zona sud del piazzale compresa tra via Olivè fino all’altezza del civico n. 2.

Possono circolare esclusivamente: velocipedi, veicoli di proprietari e/o titolari di garage o posto auto all’interno di area privata. Veicoli delle Forze dell’Ordine, di pronto intervento e soccorso.

Divieto di transito a tutti i veicoli.

Traversa di via degli Oleandri dai civici 1 – 2 – 2a – 3 – 4.

Traversa di piazzale Buccari dai civici n. 8 – 8a – 8b – 8c – 8e.

Traversa di piazzale Buccari dai civici n. 19 – 29a.

Doppio senso di circolazione.

Nella traversa di via degli Oleandri dai civici 1 – 2 – 2a – 3 – 4.

Obbligo.

Per i veicoli circolanti nella traversa di via degli Oleandri, dai civici 1 – 2 – 2a – 3 – 4, una volta giunti all’intersezione con via dei Cedri, di dare la precedenza ai veicoli circolanti su quest’ultima.

Divieto di sosta a tutti i veicoli, con facoltà di rimozione.

Via Olmo, nel tratto compreso tra via della Prateria e piazzale Buccari, ambo i lati.

Piazzale Buccari, su tutta la piazza e le aree di parcheggio.

Via Olmo, nel tratto compreso tra piazzale Buccari e via Olivè.

Via Olivè nel tratto compreso tra via Olmo e via degli Oleandri.

Piazza delle Penne Nere, zona sud del piazzale stessa compresa tra via Olivè fino all’altezza del civico n. 2, ambo i lati.

Via dei Cedri, nel tratto compreso tra il civico n. 13 e l’accesso al campo sportivo, ambo i lati.

Via della Prateria, dall’altezza del civico n. 18 a via dei Cedri, ambo i lati.

Programma.

Piazzale Buccari. Gazebo dell’VIII Circoscrizione. Attività per bambini a tema natalizio e materiale informativo sulle attività circoscrizionali. Inoltre “La borraccia che porti con te” : distribuzione di 350 borracce di Acque Veronesi.10:00 – 12:00 e 15:00 – 17:00.

Ripuliamoci! Passeggiata ecologica! – Cittadinanza Attiva Verona. Camminata ecologica e di pulizia attraverso il centro storico di Montorio. I partecipanti sono invitati a portare guanti da giardinaggio e indossare scarpe comode. Partenza ore 10:00.

Quale sostenibilità? – Comitato Fossi Montorio. Dialogo con i cittadini per una reale sostenibilità. 10:00 -12:30 e 14:00 – 18:00. Alle 15:30 visita guidata al Cippo di Montorio.

Gazebo informativo di SOS Anfibi. Stand informativo dedicato agli anfibi e alla loro salvaguardia. 10.00 – 18:00.

Strade e pensieri per domani – Scout AGESCI Verona 12. Attività di approfondimento su tematiche attuali, tra cui la sostenibilità ambientale, con l’invito ai passanti a lasciare idee, opinioni e suggerimenti. Performance musicali live. 10:00 – 18:00.

Il Centro di documentazione della dorsale Preafita – Associazione montorioveronese.it. Presentazione delle attività del Centro di documentazione della dorsale Preafita. 10:00 – 13:00 e 14:00 – 16:00.

L’uno su centomila! Potresti essere tu – Save Moras Italia . Informativa sulla donazione di midollo osseo e attività ludiche con fiori e tappi. 10:00 – 18:00.

Danziamo insieme! – Los Varaderos. 11:30 sessione di 30 minuti di Ginnastica in musica con coinvolgimento del pubblico. 17:00 dimostrazione di Danza Latino Americana con coinvolgimento del pubblico.

Gazebo e marchiatura bici – Fiab Verona. Esposizione di materiale informativo e programma FIAB, con possibilità di marchiatura delle biciclette. 10:00 – 14:00.

Il lupetto – Fondazione ATV Autobus Storici. Visita al bus d’epoca “Lupetto” con spiegazione storica. 10:00 – 13:00.

Scopriamo i licheni con èVRgreen! – Progetto èVRgreen. Monitoraggio licheni, esposizione delle strumentazioni e illustrazione del progetto centralina per rilevazione di polveri sottili. Il progetto coinvolge l’Università degli Studi di Verona, il Comune di Verona e l’Università di Padova. 10:00 – 13:00

NaturAzioni: “Biowalk! Alla scoperta di flora e fauna”. Affascinante passeggiata lungo i fossi di Montorio in esplorazione della biodiversità legata agli ambienti umidi. Ore 15:00.

Ponte dell’Olmo.

IX Mostra Presepi Artistici San Giuseppe dell’Olmo.

Parrocchia di Montorio in collaborazione con l’associazione Amici del Presepio ore 10:00 – 18:00.

Presentazione Vino della Valsquaranto – Associazione Valsquaranto. 10:00 – 18:00.

Balli popolari – Centro di Comunità Poiano e Quinto.

Coinvolgimento del pubblico in balli popolari. Un’occasione per divertirsi e socializzare attraverso la danza. 11:00 – 12.00.

Canti a cappella – Coro femminile Suricantus.

Performance di brani pop accompagnati al piano dal Maestro Franz Bassani. 12:00 – 13:00.

Associazione Trezzolano Insieme.

Distribuzione Cioccolata calda e poesie. 16.00 – 17.00

Piazza delle Penne Nere

Laboratorio Precious Plastic – AMIA Verona SPA. Attività che includono l’utilizzo di macchine per creare gadget in plastica riciclata e la partecipazione a un quiz sui tempi di degradazione di vari materiali. 13:00 – 17:00 – prenotazioni 15 minuti prima sul posto.

Giardino di Lettura. Letture di racconti per bambini e mercatino con libri usati per grandi e piccini. 10:30 – 17:00.

Camminare in modo corretto – Motus Mundi a.s.d. Introduzione teorica sulla relazione tra cammino e postura, cenni di biomeccanica e pratiche per ritrovare una camminata corretta e adeguata. due turni: 11.00 e 12.00 – prenotazioni 15 minuti prima sul posto.

Mercatino di Natale – Comitato Montorio Sogna Ets. Se l’augurio di Buone Feste fosse accompagnato da un prodotto artigianale? Vieni a trovarci sul sagrato! 10:00 – 18:00.

L’Arte del Bonsai – Native Bonsai. Scopri l’antica arte del bonsai: dalle tecniche di lavorazione alla scelta delle piante adatte, fino alla cura e mantenimento. Durante la giornata, lavorazione di una pianta con spiegazioni dettagliate. 10:00 – 12:30 e 14:00 – 18:00.

Facciamo la banda! – Costituenda Banda di Montorio. Dimostrazione e presentazione dell’attività musicale bandistica con coinvolgimento del pubblico. 15.00 – 17.00 – prenotazioni sul posto.

Tante storie più una – Compagnia Link. Spettacolo di improvvisazione teatrale per bambini (età consigliata dai 4 ai 15 anni e dintorni). Al termine dello spettacolo sarà offerta una merenda. 16.00 | Sala parrocchiale di Montorio – ingresso libero fino a esaurimento posti.

Comitato Benefico Carnevale di Montorio Re del Magnaron.

Elezioni per il Re del Magnaron 2025 e la Castellana di Montorio. 9:00 – 13:00. “Elezioni Consortili” – Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Apertura seggi presso la Sala Papa Giovanni per tutti gli aventi diritto al voto. 8:00 – 20:00.