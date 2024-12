In Corte Sgarzarie il presepe di Confcommercio “reduce” da piazza San Pietro

Inaugurato in Corte Sgarzarie il presepe di Confcommercio Verona, che nel 2014 fu esposto in piazza San Pietro a Roma.

Inaugurato il “Presepe in Opera” di Corte Sgarzarie, voluto da Confcommercio Verona in collaborazione con la Prima Circoscrizione del Comune di Verona.



All’inaugurazione erano presenti il presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, il vicepresidente Nicola Baldo, la presidente della Prima Circoscrizione di Confcommercio Verona Francesca Toffali, il presidente di Federalberghi Confcommercio Verona Maurizio Russo insieme ad altri imprenditori associati alla più rappresentativa associazione del terziario di mercato; con loro, Lorenzo Dalai, presidente della Prima Circoscrizione Centro Storico e Sergio Girelli della Flover, che ha contribuito al progetto e all’allestimento.

Monsignor Osvaldo Checchini, vicario generale della Diocesi di Verona, ha impartito una benedizione al Presepe: le statue utilizzate, grandi e suggestive, sono quelle già esposte in piazza San Pietro a Roma per il Natale 2014.



“Abbiamo voluto inserire in questo importante sito della città di Verona il simbolo della Natività che ricorda le nostre origini e le nostre radici in un momento storico particolarmente importante e delicato per quanto sta succedendo a livello internazionale – ha detto Paolo Arena -. Con questo presepe diamo rilievo a uno spazio del centro cittadino che merita di essere valorizzato. Un grazie va all’impegno di Francesca Toffali, alla I Circoscrizione Centro storico e alla Flover”.

“Dieci anni fa in piazza San Pietro”.

“E’ un grande e importante presepe che a 10 anni dalla sua collocazione in piazza San Pietro trova meritato spazio in questa bellissima Corte; un simbolo della Natività e un elemento di artigianato di assoluto livello fortemente voluto da Confcommercio Verona a beneficio dei suoi commercianti e della città intera”, ha dichiarato Francesca Toffali.



Nel suo intervento Dalai ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione per far vivere Corte Sgarzarie con una serie di eventi non solo a Natale, ma lungo tutto l’anno.