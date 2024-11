Dj veronese finalista al più grande contest musicale europeo

Dj veronese finalista nazionale al più grande contest musicale europeo.

Il veronese Fafu Dj, alias Davide Faustini, è il finalista nazionale nella categoria Dj al Tour Music Fest 2024, il più grande contest musicale europeo. Presieduto dal maestro Beppe Vessicchio e dalla nota autrice e produttrice Kara DioGuardi. Dopo aver superato le audizioni live, Fafu DJ si esibirà nelle finali nazionali a San Marino il 26 novembre, all’Auditorium Little Tony, per guadagnarsi un posto nella finalissima europea del 1 dicembre.

Scelto tra oltre 28 mila artisti provenienti da tutta Europa, Fafu Dj ha impressionato la giuria per il suo talento e l’originalità delle sue performance. Il prossimo obiettivo è la finale europea al fine di ottenere una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo, e un contratto di sponsorizzazione da 10 mila euro per la sua musica.

La giuria d’eccezione, composta da figure di spicco come Beppe Vessicchio, Kara DioGuardi, Paola Folli e altri esperti, sarà presente per valutare i 600 finalisti, tra cui Fafu Dj, che rappresenteranno 12 nazioni europee. La competizione si svolgerà in un’atmosfera unica, con più di 60 eventi tra concerti, contest, masterclass e DJ set, dando la possibilità a tutti i finalisti di esibirsi in una cornice internazionale e carica di opportunità.

Fafu Dj affronterà la sua grande prova il 26 novembre, con il sogno di approdare alla finale europea del 1 dicembre e portare alto il nome dell’Italia e di Verona nel mondo della musica.