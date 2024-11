Boom di presenze a Vigasio: una Fiera della Polenta da record.

Boom di presenze a Vigasio: la Fiera della Polenta ha chiuso i battenti domenica 10 novembre con numeri da record. Sono state 25 le serate consecutive di apertura: sabato, domenica e giorni festivi anche a pranzo. Si stima che siano state 120 mila le persone che hanno visitato la manifestazione, infatti in tutti i fine settimana le quattro sale a disposizione hanno sempre fatto registrare il tutto esaurito, compreso il ponte di Ognissanti in cui l’afflusso di visitatori è stato particolarmente consistente.

Le 12 cucine, posizionate nella sala principale, hanno coinvolto oltre 300 persone ai fornelli proponendo circa 130 pietanze che sono state scelte in buona parte utilizzando i due totem, i quali hanno permesso di smaltire l’afflusso alle casse soprattutto nelle ore di punta. Sessanta i quintali di farina di mais autoctona impiegata per la kermesse, da cui sono poi stati ricavati 300 quintali di polenta servita con vari abbinamenti.

Gettonatissimo il classico piatto di polenta e baccalà, ma molto successo hanno riscontrato anche spezzatino di muflone, daino e capriolo, lo stinco e gli gnocchi di mais tastasal e grana, così come i vari primi e secondi, oltre al pesce e le stesse pizze. Molte le famiglie e i giovani al pranzo della domenica. In questa edizione ha fatto poi il suo debutto la mascotte Tina che ha suscitato grande simpatia, non solo tra i bambini, protagonista in molte foto e selfie.