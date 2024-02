Verona, il calendario della distribuzione gratuita dei dispenser per le deiezioni canine.

L’obiettivo è fare in modo che tutti i proprietari di cani raccolgano le deiezioni dei propri animali quando passeggiano per strada o nei giardini. Per sensibilizzarli all’importanza di un comportamento virtuoso e per premiare i proprietari che virtuosi lo sono, l’amministrazione comunale di Verona promuove la distribuzione gratuita di dispenser portatili di sacchetti per la raccolta di deiezioni canine.

Ad ogni Circoscrizione saranno consegnati 150 dispenser, che i cittadini potranno poi ritirare gratuitamente.

La distribuzione avverrà sabato 24 febbraio dalle 8 alle 13 nelle seguenti postazioni.

1^ Circoscrizione – Parco delle Maddalene e Bastione di Santa Toscana

2^ Circoscrizione – Sede di via Villa n. 25

3^ Circoscrizione – Pista ciclabile di fianco all’area cani di via Dei Ponti

4^ Circoscrizione – Pista ciclo-pedonale “La vecchia Ferrovia” tra via Tevere e via Torricelli

5^ Circoscrizione – Area cani di Cadidavid

6^ Circoscrizione – Area cani Parco di San Marco

7^ Circoscrizione – Parco Anti