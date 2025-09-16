Lavoro a Verona: Poste Italiane cerca operatori di sportello

Poste Italiane assume a Verona: assunzioni aperte per persone con disabilità.

Poste Italiane ha avviato una selezione per l’assunzione di operatori di sportello nella provincia di Verona. Le posizioni sono riservate alle persone appartenenti alle categorie protette previste dall’articolo 1 della Legge 68/99.

I candidati selezionati saranno inseriti inizialmente con contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Le attività previste riguardano la promozione e la vendita di prodotti e servizi negli uffici postali.

Per candidarsi è necessario avere un diploma di scuola superiore quinquennale ed essere iscritti al collocamento mirato. È richiesto un grado di invalidità superiore al 45% (o del 33% se riconosciuta dall’INAIL). La laurea rappresenta un titolo preferenziale.

Le domande possono essere inviate entro il 21 settembre attraverso il sito ufficiale delle carriere di Poste Italiane, nella sezione “posizioni aperte”.