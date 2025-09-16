Schianto a Villafranca, quattro auto coinvolte: cinque feriti, uno estratto dalle lamiere. Le foto.

Poco prima delle 20.30 di ieri, lunedì 15 settembre, incidente di quattro auto lungo la strada statale 62, all’atezza di Villafranca: cinque feriti.

Una delle persone ferite è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del fuoco. Tutti i coinvolti sono stati soccorsi dal personale sanitario del Suem 118 e portati all’ospedale di Villafranca.

Il traffico ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per stabilire le cause e ricostruire la dinamica dell’incidente.