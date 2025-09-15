La Gran Guardia si riempie di fusa con i gatti più belli del mondo

I gatti più belli del mondo sfilano a Verona: il cat show sbarca alla Gran Guardia.

A Verona arrivano i gatti più belli del mondo: sabato 20 e domenica 21 settembre alla Gran Guardia la nuova edizione dell’esposizione internazionale felina. Si tratta del cat show firmato Enfi – Ente Nazionale Felinotecnica Italiana – dove ammirare centinaia di felini, dalle razze più rare ai campioni internazionali.

Un evento che unisce eleganza e curiosità, pensato per famiglie, turisti e amanti dei gatti. Tra i protagonisti ci saranno i giganti Maine Coon, i raffinati Blu di Russia, i dolcissimi Ragdoll, i misteriosi Sphynx e tante altre razze che affascinano per carattere e bellezza. Non mancheranno i campioni delle passate edizioni, pronti a sfidarsi nei ring sotto lo sguardo di giudici internazionali provenienti da Austria, Germania e Francia.

Viaggio nel mondo felino.

Oltre alle sfilate, il pubblico potrà scoprire come comunicano i gatti osservando vibrisse, orecchie e sguardi. Conoscere le razze più adatte alla pet therapy o quelle ipoallergeniche. Assistere al “trucco e parrucco” dei mici e confrontarsi con veterinari ed esperti di alimentazione.

L’Expo offrirà anche un percorso culturale con una mostra sui gatti nell’arte, dal cinema alla letteratura, e una guida digitale delle razze da scaricare sul sito ufficiale.

Attività per famiglie e bambini.

Grande attenzione ai più piccoli: nel loggiato della Gran Guardia ci saranno area disegno, trucca bimbi a tema felino e mistery box sensoriali. Torna anche la Cat Room, uno spazio protetto dove bambini e adulti potranno accarezzare i gatti in un’atmosfera rilassante e sicura.

Una storia lunga 47 anni.

L’Esposizione Internazionale Felina di Verona affonda le radici nel 1978, quando Costanza Daragiati portò per la prima volta in Italia un evento ispirato alle mostre londinesi. Da allora la manifestazione è cresciuta fino a diventare un appuntamento di riferimento nazionale.

“Il nostro obiettivo è trasmettere l’amore per gli animali, veri componenti delle famiglie – spiega Maria Sole Farinelli, presidente del Club Felino di Verona e organizzatrice –. Veterinari, allevatori e professionisti tutelano non solo le razze, ma anche il benessere e la cura dei gatti”.

Info.

L’evento si svolgerà dalle 9.30 alle 18.30 (ultimo ingresso ore 18). Ingresso gratuito per bambini fino a 8 anni, persone con disabilità e soci ENFI. Ridotto per ragazzi dai 9 ai 14 anni e per gli over 65. Prevista anche una promozione famiglia. Biglietti online su www.igattipiubellidelmondo.it. Con il patrocinio del

e del Rotary Club Verona Soave e il sostegno di sponsor come Farmina.