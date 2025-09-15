A Castelnuovo del Garda torna la succosa Festa dell’Uva

La Festa dell’Uva si presenta a Castelnuovo del Garda con una “silenziosa” novità.

A Castelnuovo del Garda la 59esima Festa dell’Uva accende il centro storico in piazza Libertà e lungo le vie centrali del paese. L’evento in programma dal 19 al 21 settembre, è organizzato dalla Pro loco con il sostegno del Comune. Sarà inaugurato venerdì 19 alle 20.30 con il taglio del nastro da parte del sindaco Davide Sandrini.

Novità.

Il programma di quest’anno si arricchisce di novità, a partire da “Narrando Castelnuovo del Garda”, un percorso itinerante proposto da Fondazione Aida. Una narratrice guiderà i partecipanti, dotati di cuffie SilentSystem per un’esperienza immersiva, in un viaggio tra le storie del territorio. La passeggiata si concluderà con una degustazione curata dalla Pro loco. L’iniziativa è gratuita ma con prenotazione obbligatoria sul sito di Fondazione Aida.

Percorso enogastronomico.

Confermata la presenza delle casette delle aziende agricole locali, gestite dalle associazioni di volontariato, mentre la nuova “Via dei Sapori” animerà via Marconi e via Roma con 19 bancarelle di prodotti tipici. Tra gli appuntamenti più attesi, il ritorno della cena di gala alla vigilia dell’inaugurazione e lo show cooking di domenica, a cura del Consorzio del tortellino di Valeggio, dove gli chef prepareranno piatti dal vivo davanti al pubblico.

Non mancheranno i grandi classici: le trippe degli Alpini, servite quest’anno in piazza Angelini, e le degustazioni del Bàcaro di Castelnuovo, l’enoteca gestita dai giovani della Pro loco.

Musica.

L’atmosfera sarà scandita dalla filodiffusione musicale lungo le vie centrali e da tre serate di spettacolo: venerdì musica anni ’90 con dj set, sabato tributo a Bruce Springsteen e domenica lo show di Garda Danze.

Sport.

Lo sport avrà spazio con la corsa podistica “Marapergola”, in programma domenica mattina con partenza da piazza Angelini tra le 7.30 e le 9.