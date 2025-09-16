Il sogno americano di Colore: il cantautore veronese punta a conquistare la giuria di New York.

Il veronese Mattia Pàttaro, in arte Colore, è tra i dieci artisti finalisti del NYCanta – Festival della Musica Italiana di New York. Si tratta di una delle vetrine internazionali più prestigiose dedicate alla canzone italiana. Il prossimo 12 ottobre, l’artista salirà sul palco dell’Oceana Theater di Brooklyn con il brano Una schifosa canzone lenta. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su Rai Italia, Rai 2 e Rai Play.

Chi è Colore.

Veronese di origine, vive dal 2020 in Florida, dove si è trasferito per amore. Negli Stati Uniti ha continuato a scrivere e a esibirsi, fino ad arrivare nel 2024 al palco del celebre rock club di Boca Raton. Ora per lui si apre una nuova sfida: convincere la giuria internazionale di NYCanta con un brano che definisce “una canzone che suda, scritta di getto in pochi minuti”, capace di restituire l’emozione fisica di una corsa appena terminata.

Il percorso per raggiungere New York è stato lungo: oltre 2.100 brani ascoltati nelle selezioni, 219 ammessi alla fase ufficiale, 35 artisti in finale nazionale a Roma. Solo dieci hanno ottenuto il pass per la Grande Mela, tra cui Colore.

La giuria del Festival è di altissimo livello: Roby Facchinetti, Gaetano Curreri con gli Stadio, Leo Gassmann, Giusy Ferreri e Renato Tanchis di Warner Music. A presiederla sarà Marino Bartoletti, giornalista e grande conoscitore del Festival di Sanremo.

Cantautore e produttore, Colore ha alle spalle una carriera ricca di esperienze: dalla colonna sonora del film Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni all’apertura dei concerti di Zucchero, fino alle esibizioni all’Arena di Verona e alle collaborazioni con artisti come Angelo Pintus. Con la sua musica, che unisce cantautorato italiano e pop-rock inglese, ora punta a conquistare il pubblico di New York.