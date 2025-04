Delegazione veronese al Quirinale presenta Vinitaly al presidente Mattarella

Una delegazione veronese, con sindaco Damiano Tommasi in testa, ricevuta al Quirinale per Vinitaly dal presidente Mattarella.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina, martedì 1 aprile, al Quirinale il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, unitamente a una delegazione di Veronafiere che ha presentato “Vinitaly 2025”.

“È un onore poter raccontare di persona al presidente della Repubblica l’impegno che Veronafiere attraverso Vinitaly porta avanti da 57 anni, per promuovere al meglio il made in Italy enologico in tutto il mondo – ha commentato Bricolo –. Un progetto di sistema forte della collaborazione di tutti gli attori coinvolti: imprese, istituzioni e associazioni, accomunate dall’obiettivo di far crescere una filiera che per l’Italia rappresenta un importante valore economico, culturale e identitario. Siamo quindi grati al Capo dello Stato per il sostegno e la vicinanza che ha espresso a tutto il settore, in un momento particolare per il mondo del vino italiano dovuto alle tensioni globali che oggi condizionano i mercati di riferimento”.



Come omaggio alla storia e alla tradizione vinicola del Paese e della città di Verona, Bricolo e il sindaco Tommasi hanno poi consegnato al presidente Mattarella la copia di una xilografia raffigurante la prima fiera dei vini italiani, tenutasi proprio a Verona nel 1876 nel Palazzo della Gran Guardia. Un evento antesignano del moderno Vinitaly, nato nel 1967, e oggi punto di riferimento globale per il comparto, con 4.000 aziende espositrici e operatori professionali da 140 nazioni.

Tommasi: “Un orgoglio essere ricevuti da Mattarella”.

“È un grande orgoglio e onore essere ricevuti dal presidente Sergio Mattarella – ha dichiarato il sindaco Tommasi – che ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza e attenzione alla nostra città, consapevole della sua dimensione internazionale nei vari ambiti e dell’importante ruolo che svolge Veronafiere. La presentazione dell’edizione 2025 di Vinitaly è stata anche l’occasione di ribadire l’importanza del mondo vitivinicolo per il nostro Paese e in particolare per la realtà veronese”.

Erano presenti Federico Bricolo, presidente Veronafiere, Matteo Zoppas, presidente Agenzia Ice, Marzia Varvaglione, presidente Ceev Comité Européen des Entreprises Vins e Agivi Associazione Giovani Imprenditori Vinicoli Italiani, Albiera Antinori, presidente del Gruppo Vini di Federvini, Maurizio Danese, amministratore delegato Veronafiere, Adolfo Rebughini, direttore generale Veronafiere.