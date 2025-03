Vinitaly, terminato il cantiere della Filovia in fiera. Pronto il piano della viabilità

Verona verso il Vinitaly: terminato il cantiere della Filovia davanti alla fiera. Pronto il piano della viabilità per il consueto assalto.

Terminato, come previsto in tempo per il Vinitaly, il cantiere della Filovia davanti alla fiera di Verona. Ed è terminato con una settimana di anticipo rispetto proprio a Vinitaly, manifestazione che come sempre metterà a dura prova la viabilità di Verona sud e del centro città. I lavori, che sono stati ultimati in circa venti giorni come da cronoprogramma, hanno previsto la chiusura al traffico veicolare di via Scopoli e viale dell’Agricoltura, con il restringimento di viale del Lavoro a una sola corsia di marcia.

In merito al cantiere vero e proprio, sono state modificate le temporizzazioni degli impianti semaforici ed elettrici, oltre all’installazione di nuove telecamere. Si è poi proceduto all’asfaltatura, posa dei cordoli e predisposizione della banchina filoviaria.

Ferrari: “Cantiere fiera completato”.

“Lo stralcio del cantiere sul nodo Fiera è completato – dice l’assessore alla Mobilità Tommaso Ferrari – nei tempi prestabiliti per permettere lo svolgimento di Vinitaly con la massima fruizione della nostra Fiera. L’assetto di via Scopoli è quello previsto dai futuri interventi di riqualificazione di Manifattura Tabacchi e Piazzale Fiera. Le lavorazioni proseguiranno su viale dell’Agricoltura e Parco Santa Teresa per la realizzazione del canale filoviario. Sono tutti lavori per consegnare la cosiddetta linea di prova, che andrà dal deposito Genovesa alla Stazione”.

Mazza: “Completato un altro tassello della Filovia”.

“Completiamo un altro tassello del progetto Filovia – dice il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza -: questa è la fermata che sostanzialmente raggruppa due linee, la gialla e la verde. La verde è quella che da Ca’ di Cozzi arriva in Fiera, passando per la stazione prima e per collegarsi con l’ospedale di Borgo Roma dopo. La gialla, invece, è quella che parte dall’ospedale di Borgo Trento, passa per la stazione, arriva in Fiera e conclude il suo viaggio alla Genovesa”.

“Contestualmente – continua Mazza – abbiamo anche riaperto i sottopassi dell’autostrada di Verona Sud e da oggi sono percorribili come lo erano prima. Dopo il Vinitaly, come da programma, dovremmo però completare alcune operazioni che allungheranno il cantiere dei sottopassi di circa un’altra ventina di giorni. Alla Genovesa abbiamo infine iniziato a montare i prefabbricati per realizzare palazzine, uffici e depositi, interventi propedeutici per la messa a terra della linea di prova che, imprevisti di cantiere permettendo, dovrebbe arrivare entro la fine dell’estate”.

“Pronto il piano della viabilità per il Vinitaly”.

“I provvedimenti viabilistici in ottica Vinitaly sono praticamente gli stessi dell’anno scorso – dice il Dirigente di Mobilità e Traffico, Michele Fasoli – : introdurremo una corsia preferenziale temporanea in Stradone Santa Lucia, perché abbiamo verificato è molto utile a snellire il flusso del trasporto pubblico, bus e taxi. A riguardo ricordo che Fiera e Atv mettono a disposizione un’importante dotazione di navette che partono sia dai parcheggi scambiatori, Genovesa e Stadio in primis, che dal centro città. Rispetto all’anno scorso la mobilità privata dovrebbe migliorare, con la chiusura del cantiere di Città di Nimes e il ripristino dell’originario doppio senso di circolazione in circonvallazione Maroncelli”.

“Insieme a Fieracavalli, Vinitaly è una delle manifestazioni che impegnano di più il Corpo della Polizia locale – dice il vice comandante dei vigili Claudio Marai -: la viabilità è stata parzialmente modificata, ma sostanzialmente ricalca lo schema del passato. Anche quest’anno metteremo in campo tutto il personale disponibile con l’aggiunta di piccoli contingenti, in aiuto dalle città vicine Trento e Padova”.