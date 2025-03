BiodiVino 2025: la biodiversità vitivinicola italiana incanta il Vinitaly

Verona, BiodiVino 2025: il tour italiano del vino biologico fa tappa al Vinitaly.

L’8 aprile alle 14 al Vinitaly di Verona, la presentazione della 19esima edizione di “BiodiVino”, la rassegna internazionale dedicata ai vini biologici e biodinamici, organizzata da Italia Bio. L’evento avrà luogo al Padiglione Sicilia ed è promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e dall’Istituto Regionale Vino e Olio.

L’incontro, intitolato “Sicilia: regione europea dei grandi vini biologici“, prevede una degustazione di vini biologici siciliani abbinati ai prodotti ittici dell’isola, con particolare attenzione al tonno rosso del Mediterraneo, nell’ambito dell’iniziativa “Un mare di eccellenze“.

Verona rappresenta l’ultima tappa della sezione seminariale itinerante di BiodiVino 2025, che ha già fatto tappa in Sicilia (Favara), Puglia (Copertino) e Lombardia (Fortunago, Oltrepò Pavese). Il focus di questa edizione è la biodiversità vitivinicola, un aspetto fondamentale dell’agricoltura biologica e biodinamica.

Superficie biologica italiana.

Attualmente, oltre il 65% della superficie vitata certificata biologica in Italia è concentrata in quattro regioni: Sicilia (28%), Toscana (17%), Puglia (13%) e Veneto (7%). “Con i suoi 133 mila ettari di vigneti biologici, l’Italia si distingue a livello mondiale per biodiversità viticola ed enologica”, ha dichiarato Lillo Alaimo Di Loro, presidente di Italia Bio. Il paese ospita circa 80 vitigni coltivati, rappresentando un esempio di adattabilità e valorizzazione del territorio.

Biodiversità e turismo.

La biodiversità vitivinicola è anche un fattore di attrazione turistica, con quasi il 90% delle aziende vitivinicole biologiche pronte ad accogliere visitatori e appassionati di enoturismo. Questo approccio si inserisce in un modello di agricoltura sostenibile, orientato alla qualità e alla conservazione del territorio.

BiodiVino 2025 rientra nel progetto “Bio-ConvItalia – Biologico Conviviale Italiano”, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.