Danza classica a Verona: “Giselle” in punta di piedi al Teatro Nuovo

Giselle, ritorna il balletto classico più amato: appuntamento al Teatro Nuovo di Verona.

Il palcoscenico del Teatro Nuovo, il prossimo 2 febbraio alle ore 21 punterà le luci su “Giselle”, il capolavoro assoluto del balletto romantico. Sarà presentato da Classic Stage nell’ambito della rassegna Théâtre Classique.

Un classico senza tempo.

“Giselle” non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza emozionale profonda che continua a incantare il pubblico di ogni generazione. La trama, intrisa di amore, tradimento e redenzione ultraterrena, vedrà la protagonista trasformarsi da giovane contadina innamorata a spirito delle “Villi”, le leggendarie creature della selva. La produzione promette di restituire tutta la purezza e l’eleganza tecnica che hanno reso questo titolo il simbolo eterno della danza classica.

Un’occasione unica nel cuore di Verona.

Il Teatro Nuovo, cornice storica dell’arte veronese, si conferma il luogo ideale per accogliere la raffinata estetica di questo balletto. Grazie a scenografie evocative e a un’interpretazione di alto livello, lo spettacolo si preannuncia come un evento unico ed emozionante, imperdibile per gli appassionati del genere e per chiunque desideri farsi trasportare dalla bellezza della grande danza.