E’ stato ritrovato Erik Tini, lo studente universitario di 23 anni che da alcuni giorni, dallo scorso 20 gennaio, era scomparso dalla sua casa, a Peri di Dolcè. Il ragazzo sarebbe in buone condizioni di salute.

A dare tra i primi l’annuncio del ritrovamento è stato lo stesso sindaco di Dolcè, Renato Comerlati: “Ringrazio le forze dell’ordine e tutti quelli che hanno collaborato alle ricerche, ma non posso aggiungere altri dettagli”, ha detto il primo cittadino.

