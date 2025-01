“Dance Well” ti fa ballare nel museo degli Affreschi di Verona

“Dance Well” ti fa ballare e trovare nuovi amici nel museo degli Affreschi di Verona.

Venerdì 10 gennaio il Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle propone Dance Well, per ballare nei luoghi d’arte di Verona. Ogni venerdì mattina dalle 10 alle 11 c’è questa iniziativa ideata e promossa dal Csc Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa.

Si tratta di danza inclusiva e creativa per persone che vivono con il Parkinson, per i loro familiari, caregiver, amici, operatori sanitari, danzatori, coreografi e a chiunque desideri esplorare il movimento e la creatività, indipendentemente dall’età.

Dance Well non è solo una pratica di danza, ma un’esperienza che favorisce il benessere fisico e mentale, promuovendo la socializzazione e combattendo l’isolamento. Attraverso il movimento, i partecipanti hanno l’opportunità di migliorare la mobilità e di creare connessioni significative, contribuendo al miglioramento del loro stato d’animo. Ogni incontro è un’esperienza unica che trasforma i luoghi di arte in spazi di liberazione e espressione.

Dance Well Verona è realizzato con il sostegno di Fondazione Cattolica e in collaborazione con Csc Centro per la Scena Contemporanea di Bassano del Grappa, Musei Civici di Verona, Unione Parkinsoniani Verona, Teatro Stabile di Verona e Teatro Civico di Schio.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Le attività hanno una durata di circa un’ora. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare l’Associazione culturale Arte3 al numero 3489283107.