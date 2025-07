Il sapore della tradizione veronese cambia proprietà: Melegatti acquisita da un colosso irlandese.

L‘azienda dolciaria di Verona Melegatti, famosa per aver inventato il pandoro, cambia proprietà e passa sotto il controllo di un colosso irlandese. Melegatti 1894 è infatti entrata a far parte del portafoglio della multinazionale Valeo Foods, specializzata nel settore bakery. L’acquisizione è avvenuta attraverso Balconi, marchio lombardo già integrato nel gruppo Valeo, che ha formalizzato l’acquisto dell’impresa veronese. I dettagli economici dell’accordo non sono stati resi pubblici.

Fondata nel 1894, Melegatti vanta una lunga tradizione nella produzione di pandori e panettoni. Tuttavia, la storica azienda aveva attraversato anni difficili: nel 2018 era stata dichiarata fallita dal tribunale di Verona a causa di gravi difficoltà finanziarie. Successivamente era stata salvata dall’intervento di una società vicentina legata all’imprenditore Roberto Spezzapria, noto anche per attività nel settore metallurgico.