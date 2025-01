Verona, al via il corso “Lidl 2 Your Career”: stipendio da subito

Al via il corso “Lidl 2 Your Career” a Verona con stipendio e opportunità di lavoro a tempo indeterminato.



È stata inaugurata a Verona l’edizione 2024-26 del corso di specializzazione “Lidl 2 your career”, un programma formativo incentrato sulla logistica. Questo percorso si distingue per la sua formula duale, che combina attività operative nei punti vendita Lidl, con lezioni teoriche all’Its Academy Last.



Il programma con oltre 490 candidature, testimonia l’interesse crescente dei giovani per percorsi formativi che integrano studio e lavoro, oltre alla rilevanza strategica della logistica per il tessuto economico italiano. Lidl, con le sue 12 piattaforme logistiche distribuite su tutto il territorio nazionale – tra cui quella di Arcole, Verona – gioca un ruolo cruciale nella gestione delle filiere e nell’approvvigionamento di oltre 100 punti vendita.

Realizzato con il supporto di Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica, il programma è alla sua terza edizione e ha già coinvolto più di 220 studenti in otto città italiane: Trieste, Torino, Brescia, Verona, Firenze, Roma, Bari e Catania.

Gli apprendisti ricevono uno stipendio fin dal primo giorno e, al termine del biennio, ottengono un contratto a tempo indeterminato come Collaboratore Specializzato Logistica o Assistant Store Manager, in base al percorso intrapreso.