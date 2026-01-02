Settimo di Pescantina corre per la Ronda della Carità

Domenica 8 febbraio si corre a Settimo di Pescantina con la Ronda della Carità.
Il prossimo 8 febbraio 2026, le strade di Settimo di Pescantina ospiteranno la prima edizione della Marcia “Ronda della Carità”. Si tratta di un evento podistico ludico-motorio che promette di unire la comunità veronese in un grande abbraccio solidale.
L’iniziativa nasce dalla sinergia tra diverse realtà locali: il Gruppo Podistico Romani, il Gruppo Podistico La Rustica Pescantina, la Pro Loco Settimo di Pescantina e la Ronda della Carità ODV, con l’omologazione dell’Unione Marciatori Veronesi.
Un percorso per tutti.
La manifestazione non è riservata solo agli atleti, ma è pensata per coinvolgere chiunque voglia godersi una mattinata all’aria aperta. Sono previsti infatti tre percorsi pianeggianti di diversa lunghezza per adattarsi a ogni livello di preparazione.
- 4,5 km: ideale per una passeggiata rilassante.
- 6,8 km: per chi cerca un impegno moderato.
- 13 km: per i camminatori e i corridori più esperti.
Il punto di ritrovo è fissato in Via Antonio Bertoldi (zona Parco Giochi). La distribuzione dei biglietti inizierà alle ore 8, con la partenza libera prevista tra le 8 e le 9. Un momento speciale sarà riservato alle famiglie e alle scuole, la cui partenza collettiva è programmata per le ore 9.
Correre per fare del bene
Il vero motore dell’evento è la beneficenza. Il ricavato netto sarà interamente devoluto alla “Ronda della Carità Verona ODV”, associazione da anni in prima linea nel supporto alle persone senza fissa dimora. Inoltre, durante la mattinata, i volontari dell’associazione saranno presenti con un presidio dedicato alla raccolta di abiti usati, offrendo ai partecipanti l’opportunità concreta di donare capi d’abbigliamento a chi ne ha più bisogno.
Informazioni e iscrizioni.
Partecipare è semplice e accessibile a tutti. Il contributo richiesto è di 2,50 euro (solo servizi), con un’aggiunta di 1,00 euro per i non tesserati ai fini dell’assicurazione infortuni obbligatoria. Sono previsti inoltre premi per i gruppi che raggiungeranno almeno i 10 iscritti.
- Gruppi: iscrizioni aperte fino alle ore 22:00 di venerdì 6 febbraio (contattando Giorgio al 349/2310333 o Emanuela al 349/3979714).
- Singoli: iscrizioni possibili direttamente sul luogo della partenza fino alle ore 9:00 della domenica stessa.